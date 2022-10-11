Rihanna iç çamaşırını göstermek için kameraya kalçasını salladı

2023 Super Bowl devre arasında sahne alacak olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini üzerinde sergiledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna kendi markası için sık sık kamera karşısına geçiyor.

Rihanna bu sefer kapüşonlu sweatshirt altına bir iç çamaşırı giydi ve kamerayı da aşağı koydu. Kalçasını sağlayarak iç çamaşırını göstermeye çalışan şarkının paylaşımı olay oldu.

Hayranları Rihanna'nın paylaşımlarına "Kraliçe döndü" yorumları yağdırdı.



