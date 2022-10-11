MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna iç çamaşırını göstermek için kameraya kalçasını salladı

Rihanna iç çamaşırını göstermek için kameraya kalçasını salladı

11.10.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanan Rihanna, bir yandan da markasının yeni koleksiyonuyla uğraşıyor. Yine markasının ürünlerini kendi tanıtan Rihanna iç çamaşırını göstermek için kamera önünde oldukça cesur davrandı.

2023 Super Bowl devre arasında sahne alacak olan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı markası Savage X Fenty'nin yeni ürünlerini üzerinde sergiledi.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna kendi markası için sık sık kamera karşısına geçiyor.

hjg

Rihanna bu sefer kapüşonlu sweatshirt altına bir iç çamaşırı giydi ve kamerayı da aşağı koydu. Kalçasını sağlayarak iç çamaşırını göstermeye çalışan şarkının paylaşımı olay oldu.

fghfgj

Hayranları Rihanna'nın paylaşımlarına "Kraliçe döndü" yorumları yağdırdı.

Rihanna şeffaf elbisesi ve dekoltesiyle gecelerde! Neresini kapatacağını bilemedi...Rihanna şeffaf elbisesi ve dekoltesiyle gecelerde! Neresini kapatacağını bilemedi...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür afişi gündemdeyken karısıyla poz verince...Güldür Güldür afişi gündemdeyken karısıyla poz verince...
Bir dizi daha reytinglere yenildi! Ekrana veda tarihi belli olduBir dizi daha reytinglere yenildi! Ekrana veda tarihi belli oldu
Aylık kazancı dudak uçuklattı! Sadece paylaşımdan...Aylık kazancı dudak uçuklattı! Sadece paylaşımdan...
Anahtar Kelimeler:
Rihanna yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.