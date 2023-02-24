Rihanna'nın, Super Bowl performansına şikayet yağmış! Fazla müstehcen bulunmuş

2017'de kendi kozmetik markasını çıkardıktan sonra sahnelerden uzaklaşan Rihanna Super Bowl'da en sevilen şarkılarından karışık bir gösteri düzenledi. Rihanna'ya performansında yüzlerce dansçı eşlik etti.

Rihanna gösterisi sırasında karnını göstererek 2. kez hamile olduğunu da duyurmuş oldu.

Günler sonra ise performansa dair bomba bir iddia gündeme geldi. Hayranları RiRi'yi görmekten heyecan duysa da, performans bazı izleyiciler için çok müstehcen bulundu.

TMZ'ye göre, şarkı sözlerinin ve koreografinin fazla cinselleştirilmiş olduğunu düşünen seyirciler şovu pornografiyle karşılaştırarak şikayette bulundu.

"EDEP NEREYE GİTTİ?"

Bir izleyici şikayetinde "Kimin neye taptığı umurumda değil ama çocuklar pornografiye maruz kalmamalı ve bir yetişkin olarak bunu görmek istemiyorum" derken bir başka izleyici ise "Edep nereye gitti? Başkalarına ve kendine saygı duymaya ne dersin?" dedi.

Super Bowl şovu sırasında hamile olan Rihanna, aslında dansını minimumda tuttu, ancak bazı şarkı sözleri ve elini kasık bölgesine yakınlaştırdığı birkaç hareketi hedef alındı.



