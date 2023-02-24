Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Dilan Polat'a aylık geliri sorulunca...

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yapan Dilan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçti ve kısa sürede inanılmaz bir şöhrete ve zenginliğe kavuştu.

Dilan Polat son dönemlerde, lüks yaşantısı ve bu konudaki paylaşımlarıyla tepki çekiyor. Eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı pahalı hediyeler, yollarına sürekli döktüğü güller ve çocuklarına tuttuğu helikopterle son dönemde adından söz ettiren fenomen depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz ve ailesi hakkında da çeşitli yorumlar yaparak dikkat çekmişti.

"GİDERİMİZİ SÖYLESEM..."

Dilan Polat son olarak soru-cevap yaptı. Lüks yaşantısını sık sık paylaşan Polat'a aylık geliri soruldu.

Polat ise bu sorudan rahatsız oldu ve "İnsan aylık gelirini hiç söyler mi arkadaşlar? Buna cevap vermek işte görmemezliktir bu mesela ayıp. Giderimizi söylesem korkarsınız" dedi.

