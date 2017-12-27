Rihanna'yı kahreden olay

Rihanna'nın kuzeni silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Rihanna acı haber üzerine Instagram hesabında "İnanamıyorum. Daha geçen gece kollarımdaydın. Vücudunun sıcaklığını en son ne zaman düşündüğümü hiç bilmiyorum. Her zaman seni seviyorum" notunu paylaştı ve silah şiddetini durdurma çağrısı yaptı.

YOLDA ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Rihanna’nın kuzeni 21 yaşındaki Tavon Kaiseen Alleyne'in en son Barbados’un St. Michaels bölgesinde görüldüğü biliniyor.

Görgü tanıkları Alleyne’nin yolda yürürken yanına bir adamın yaklaştığını ve birkaç el ateş ederek onu vurduğunu anlattı.

Tavon Kaiseen Alleyne hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.