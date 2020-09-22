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Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave, perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak maç için İstanbul'a geldi.

Rio Ave, Beşiktaş maçı için İstanbul'da

Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Rio Ave'nin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes.

Beşiktaş ile Rio Ave arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu karşılaşması, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta seyircisiz olarak oynanacak.

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