Rion Brown, TOFAŞ'ta

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, kadrosuna takviye gerçekleştirdi. Mavi yeşilliler, THY Euroleague ekibi Panathinaikos'tan Amerikalı guard Rion Brown ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Son 2 yılını Yunanistan’da geçiren Brown, 2018-2019 sezonunda Promitheas Patras formasıyla Yunanistan Ligi’nde çıktığı 35 maçta 10.8 sayı - 3 ribaund - 2.3 asist; FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise 14 maçta 15.3 sayı - 4.8 ribaund - 1.9 asist ortalamalarını tutturdu.

Rion Brown; 2019-2020 sezonunda ise Panathinaikos formasıyla Yunanistan Ligi’nde 8 maçta 6.3 sayı - 1.8 ribaund - 2.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Euroleague’de ise bu sezon 5 maçta süre aldı. ABD’li oyuncu TOFAŞ Basketbol Takımı’nda 15 numaralı formayı giyecek.

(DHA)

