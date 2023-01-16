Rita Ora göğsünü yarısına kadar açıp gösterdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son dönemde sütyensiz tarzıyla adından söz ettiren Ora yeni iddialı pozlar paylaştı.

Rita Ora son olarak göğüs altına yaptırdığı dövmesini göstermek için göğsünün yarısını açıp poz verdi.

Hayranlarının ilgisini çeken Ora yine gündem olmayı başardı.

Şarkıcı, daha önce yayınladığı iç çamaşırlı fotoğrafa, "Aman tanrım, yıllarca yanlış beden sütyen kullanmışım! Kızlar siz de gidin, kendinizi ölçün ve bedeninizi öğrenin" notunu düşmüştü.



