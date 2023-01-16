MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rita Ora göğsünü yarısına kadar açıp gösterdi

Rita Ora göğsünü yarısına kadar açıp gösterdi

16.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rita Ora, en son dövmesini bir dizi iddialı fotoğrafta sergilerken göğüslerini sergilemekten de çekinmedi. Rita Ora son dönemde sütyensiz tarzıyla adından söz ettiriyordu.

Rita Ora göğsünü yarısına kadar açıp gösterdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekiyor. Son dönemde sütyensiz tarzıyla adından söz ettiren Ora yeni iddialı pozlar paylaştı.

Rita Ora son olarak göğüs altına yaptırdığı dövmesini göstermek için göğsünün yarısını açıp poz verdi.

Hayranlarının ilgisini çeken Ora yine gündem olmayı başardı.

2

Şarkıcı, daha önce yayınladığı iç çamaşırlı fotoğrafa, "Aman tanrım, yıllarca yanlış beden sütyen kullanmışım! Kızlar siz de gidin, kendinizi ölçün ve bedeninizi öğrenin" notunu düşmüştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İç çamaşırının görünmesini umursamadıİç çamaşırının görünmesini umursamadı
Acun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay olduAcun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay oldu
Sütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadıSütyensiz tarzıyla göğüslerini sergiledi! Flörtü dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Rita Ora sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başlıyor! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

Türeci ve Şahin'den kanser aşısı müjdesi

İndirim bekleniyor! Harekete geçildi

İndirim bekleniyor! Harekete geçildi

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Bankalar TL mevduat faizi yarışına girdi! Yüzde 30'un da üzerine çıkacak

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Son seçim anketinde ittifaklar arasında 10 puanlık fark!

Acun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay oldu

Acun Ilıcalı herkesi şaşırttı! Survivor'a girişi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.