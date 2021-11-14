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Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı

14.11.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 37 kulüpten 157 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular kulüplerarası, ferdi ve gruplar kategorisinde yarıştı.

Gruplarda Antalyaspor Kulübü birinci, Beştepe Koleji Spor Kulübü ikinci ve Reverans Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Kulüplerarası kategorisinde Acıbadem Cimnastik Spor Kulübü birinci, Ege Cimnastik Gençlik Spor Kulübü ikinci, Beştepe Koleji Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Ferdi müsabakalarda ise Acıbadem Cimnastik Spor Kulübünden Alya Arslan birinci, Beştepe Spor Kulübünden Ada Kaplan ikinci ve Acıbaden Cimnastik Spor Kulübünden Yağmur İşbuyuran üçüncü sırayı elde etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile beraberindekiler, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Ferdi müsabakalarda birinci olan Alya Arslan, AA muhabirine, 3,5 yaşından bu yana cimnastik yaptığını belirterek, ilk defa Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını, hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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