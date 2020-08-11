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Riva'daki zirvede kulüpler karşı karşıya

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

3 saatlik zirvede Fenerbahçe'ye, Galatasaray ve Trabzonspor karşı çıktı... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı kulüpler, Bankalar Birliği anlaşma şartlarını 6 istekle dile getirdi. Galatasaray ve Trabzonspor bu istekleri kabul etmedi. TFF ise karar için 18 kulübün ıslak imzasını bekliyor.

Riva'daki zirvede kulüpler karşı karşıya

TFF Lisans Kurulu tarafından açıklanan harcama limitlerine itiraz eden Kulüpler Birliği’nin 8 temsilcisi, dün Riva’da TFF Yönetimi ile bir araya geldi. Kulüpler, harcama limitlerindeki yüzde 15’lik sapmanın yüzde 40’a çıkarılmasını istedi. Kasımpaşa, borçsuz takımların elde edeceği gelirlerin 3’te 1’inden fazlasını harcama limitlerine yansımasını talep etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Bankalar Birliği ile anlaşma yapmayan bazı kulüpler, anlaşma şartları konusunda TFF’den 6 değişiklik yapmasını istedi.

FENERBAHÇE’YE KARŞI ÇIKTILAR

1- Her kulüp başkanı kendi dönemindeki borcun sorumlusu olsun...

2- Ödemelerdeki faiz oranları aşağıya düşürürsün...

3- Borç ödemesi, 3 yıl ana para ödemesiz 10 yıl olsun.

4- Alınan borç dolar olarak değil, TL olarak alınsın...

5- Kulüplere nakit para desteğinde bulunulsun.

6- Yeni sezonda eşitlik ve adalet sağlanabilmesi için ana para borcu anlaşma yapan kulüplerde olduğu gibi hesaba dahil edilmesin.

Kulüplerin bu 6 isteğine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Bu kararın alınması için tüm kulüplerin ıslak imzası gerekir” yanıtını verdi.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği anlaşması talimatının değişmesini istemedi. Galatasaray da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı kulüplerin bu isteklerini kabul etmedi. Sarı-Kırmızılılar, ana para ödemesinin harcama limitinden kaldırılmasının bu yıl değil, önümüzdeki yıl yapılabileceğini iletti. Yarın gerçekleşecek Kulüpler Birliği toplantısında bu konular masaya yatırılacak. TFF, Kulüpler Birliği’nin tüm temsilcilerinin ortak bir karar almasını bekleyecek.

TOPLANTIYA KATILAN KULÜPLER

1- Fenerbahçe

2- Beşiktaş

3- Galatasaray

4- Trabzonspor

5- Sivasspor

6- Göztepe

7- Kasımpaşa

8- Antalyaspor

BİRLİK’TE BAŞKANLIK SEÇİMİ!..

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14’te toplanacak. Kulüpler Birliği’nin kritik toplantısında başkanlık seçimi yapılacak. Süper Lig ekiplerinin çoğu mevcut başkan Mehmet Sepil’in göreve devam etmesini istiyor. Sepil henüz bir karar vermiş değil. (AKŞAM)

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