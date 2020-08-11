Riva'daki zirvede kulüpler karşı karşıya

TFF Lisans Kurulu tarafından açıklanan harcama limitlerine itiraz eden Kulüpler Birliği’nin 8 temsilcisi, dün Riva’da TFF Yönetimi ile bir araya geldi. Kulüpler, harcama limitlerindeki yüzde 15’lik sapmanın yüzde 40’a çıkarılmasını istedi. Kasımpaşa, borçsuz takımların elde edeceği gelirlerin 3’te 1’inden fazlasını harcama limitlerine yansımasını talep etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Bankalar Birliği ile anlaşma yapmayan bazı kulüpler, anlaşma şartları konusunda TFF’den 6 değişiklik yapmasını istedi.

FENERBAHÇE’YE KARŞI ÇIKTILAR

1- Her kulüp başkanı kendi dönemindeki borcun sorumlusu olsun...

2- Ödemelerdeki faiz oranları aşağıya düşürürsün...

3- Borç ödemesi, 3 yıl ana para ödemesiz 10 yıl olsun.

4- Alınan borç dolar olarak değil, TL olarak alınsın...

5- Kulüplere nakit para desteğinde bulunulsun.

6- Yeni sezonda eşitlik ve adalet sağlanabilmesi için ana para borcu anlaşma yapan kulüplerde olduğu gibi hesaba dahil edilmesin.

Kulüplerin bu 6 isteğine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Bu kararın alınması için tüm kulüplerin ıslak imzası gerekir” yanıtını verdi.