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River Plate - Boca Juniors Libertadores finali 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:46 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen ve karşılaşmadan önce çıkan olaylar sebebi ile ertelenen Libertadores Kupası finali ikinci maçının geleceği belli oldu.

River Plate - Boca Juniors Libertadores finali 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak

Maç öncesinde çıkan olaylar nedeniyle iki kez ertelenen Libertadores Kupası finali rövanş maçının Arjantin'de yapılmamasına karar verildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, rövanş maçının Arjantin'de yapılmayacağı, 8 veya 9 Aralık tarihinde farklı bir ülkede oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, maçın oynanacağı ülkenin ve tarihin kısa süre içinde netleşeceği de vurgulandı.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez erteleme kararı almıştı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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boca juniors river plate libertadores

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