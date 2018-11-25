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River Plate - Boca Juniors Libertadores finalinin rövanşı bir kez daha ertelendi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.11.2018 20:28 | Son Güncelleme

River Plate ile Boca Juniors arasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen Libertadores final rövanşı, bir kez daha ertelendi. Geçtiğimiz gün çıkan olaylar nedeniyle ertelenen mücadelenin, bir kez daha ertelendiğini Conmebol Başkanı Alejandro Dominguez açıkladı.

River Plate - Boca Juniors Libertadores finalinin rövanşı bir kez daha ertelendi!

Libertadores final rövanş maçı bir kez daha ertelendi.

Normal şartlarda dün akşam oynanması beklenen River Plate – Boca Juniors derbisi maç öncesi Boca otobüsüne yapılan saldırı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

CONMEBOL Başkanı Alejandro Dominguez bugün yaptığı açıklamada iki takımın eşit şartlarda olmaması gerekçesiyle maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Maçın ne zaman ve hangi statta oynanacağına daha sonra karar verilecek.

BOCA OTOBÜSÜ TAŞLANMIŞTI

Boca Juniors kafilesini taşıyan otobüs maç öncesi River Plate taraftarlarının saldırısına uğramış, polis olaya biber gazıyla müdahale etmişti.

Pablo Perez, vücudunda ve gözündeki kesikler nedeniyle, Jara da cam kesikleri nedeniyle polis tarafından hastaneye götürüldü.

Carlos Tevez, Ramon Albila, Edwin Cardona ve Agustin Amendra ise biber gazından kötü etkilenerek soyunma odasında istifra etti.

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Anahtar Kelimeler:
river plate boca juniors libertadores

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