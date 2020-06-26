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River Plate Yöneticisi: Falcao bize geri dönebilir!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2020 19:53 | Son Güncelleme

Arjantin devi River Plate, Galatasaray'da forma giyen eski futbolcuları Radamel Falcao'nun takıma geri dönebileceğini açıkladı.

Galatasaray'daki geleceği tartışmaya açılan Radamel Falcao'nun "en ciddi taliplerinden biri" olarak gösterilen eski takımı River Plate'den yeni bir açıklama geldi.

River Plate Yöneticisi Enzo Francescoli, Arjantin basınına yaptığı açıklamada Kolombiyalı oyuncunun transferini istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncunun ekonomik şartlarını uydurmaları gerektiğini vurgulayan Francescoli, "Falcao bize gelebilir, bu ihtimal dahilinde. Sürekli söylediğim bir şey var, eğer bir oyuncu gerçekten dönmek isterse ve ekonomik olarak da uydurabilirsek, geri gelebilir" ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE "YENGE" ETKİSİ

Öte yandan Arjantin basını, Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un Arjantinli olduğunu vurgulayarak, geri dönüşün gerçekleşebileceğini ya da yeni rotanın ABD olabileceğini yazdı.

Futbola başladığı River Plate'de 101 maça çıkan ve 41 gol, 6 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı golcü, 2 yılın ardından 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olmuştu.

(Sporx)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
inanın diagne ye sabretseydik falcao dan daha iyi bir sezon geçirirdik
falcao müzmin sakat adamı kitlediler bize resmen bu sene planlamayı iyi yapamadılar bizimkiler ilk yarı zaten kabus gibi geçti sakatlıklar kötü etki hep adam gibi bir planlama lazım ula tudor ile ergün ikilisi bile süper planlama yapıp iyi takım kurmuşlardı ama şimdi yeni bir yapıya ihtiyac var artık falcao falan degil genç oyuncular lazım takıma yönetimede kızmam taraftar sezon başı cok baskı yaptı yönetime hatta alamazsanız istifa edin diyen kekolar bile vardı
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