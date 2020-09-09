Rıza Çalımbay: 2 transfer daha yapacağız

Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak Sivasspor çalışmalarını sürdürdü. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, ligin bu sene zor geçeceğini belirterek, “Her şeyden önce bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz. Zor bir sezona giriyoruz çünkü Türkiye’de ilk defa 21 takımla lig oynanacak. Futbolcular açısından çok maç oynamaları zor olacak. Biz bile 20 tane hafta içi maç oynayacağız, buna Avrupa kupaları da dahil. Onun için de burada kadroların ve her şeyin dört dörtlük olması gerekiyor. Ona göre kadro yapmak gerekiyor. Ona göre takımınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ona göre maçlara konsantre etmeniz gerekiyor. Ama maalesef bu kadar yoğunluk arasında kesinlikle sıkıntı yaşayacağız. Bence çok takımda bir ilk oldu. Hiçbirimiz beklemiyorduk böyle bir şeyi. Mecburen buna ayak uydurmak zorunda kalacağız. Onun için de her türlü tedbirleri almak zorundayız" diye konuştu. "HAZIRLIK DÖNEMİ MÜKEMMELDİ" Sezon öncesi çalışmalara Bolu'da başladıklarını hatırlatan Çalımbay, "Mükemmel bir çalışma ortamımız oldu. Transfer arkadaşlarımız geldi onlar da katıldı. Biraz geç katılanlar oldu. Ondan sonra da çok güzel bir turnuvaya girdik. O da bizim açımızdan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açısından mükemmel oldu. Ve yeni gelen arkadaşlarımızı bir nebze oynattık. Eski arkadaşlarımızı maç temposunu kazanmaları açısından da çok güzel bir hazırlık dönemi maçları oldu. Biz zaten o maçlarda skorla fazla ilgilenmedik. Önemli olan orada maç temposunu kazanmaktı” dedi.

"ALANYASPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ" Deneyimli teknik adam, “Bizim için lige başlayacağımız Alanyaspor maçı çok önemli. Şu anda da bütün hazırlıklarımız Alanyaspor maçı ile ilgili. Tabi ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alanyaspor bizi tam tanıyor ne biz Alanyaspor’u tam olarak tanıyoruz. Yepyeni bir kadroları var. Bir de taraftarsız olduğu için kendi sahandaki avantajı da kullanamıyorsun bütün takımlar için de geçerli bu. Ve ligimize başlayacağız bu hafta. Tek amacımız maçı iyi bir şekilde bitirmek. Ben takımıma inanıyorum. Avrupa kupaları var. Biz Avrupa kupalarında da iyi şeyler yapmak istiyoruz kesinlikle. Direkt katılıyoruz, bu da büyük bir avantaj bizim için ama oraya çok kuvvetli takımlar gelecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar gelecekler. Kuvvetli takımlarla oynayacağız, bunun da farkındayız ama hemen hemen alternatifli bir kadromuz var. Beni tek korkutan geçen yıl yaşadığımız kadro darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar olmazsa her şey istediğimiz şekilde gidebilir ama kapasitemizin çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen sezonki kapasitemizin üzerine çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.