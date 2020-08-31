Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gerede kampının gayet iyi ve istedikleri şekilde geçtiğini belirterek, Sivasspor ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımının Avrupa kupalarına doğrudan katılmasının da önemli olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bir de direkt katılmak çok güzel. Gruplara girmek. Ben, gerçekten bir Anadolu takımının girip çok iyi şeyler yapmasını çok istiyorum. Ben bunu Denizli'de çok iyi şekilde başardım. Beşiktaş'ı da aynı şekilde aldım gruplara soktum. Bunu burada da yapmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Kendim de Sivaslıyım. Avrupa kupaları bana göre bir nebze daha önemli. Tabii lig de önemli." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, maçlarının 22 Ekim'de başlayacağını anlatarak, ekime kadar da ligde çok iyi gitmeleri gerektiğini anlattı.

PANDEMİ SÜRECİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay, pandeminin hem Avrupa sürecini hem de ligleri çok etkilediğini kaydederek, "Bir kere çok maç yapıyoruz. Çok test oluyoruz. Oyuncular bayağı bir tedirgin, sıkıntı her zaman devam ediyor. Onun için etkiliyor" dedi.