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Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 31.08.2020 15:40 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacaklarını belirterek, "Bizim grup öyle bir grup olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen takımlar bizim gruba katılacak" dedi.

Rıza Çalımbay: Avrupa'da çok kritik maçlar oynayacağız

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gerede kampının gayet iyi ve istedikleri şekilde geçtiğini belirterek, Sivasspor ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımının Avrupa kupalarına doğrudan katılmasının da önemli olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bir de direkt katılmak çok güzel. Gruplara girmek. Ben, gerçekten bir Anadolu takımının girip çok iyi şeyler yapmasını çok istiyorum. Ben bunu Denizli'de çok iyi şekilde başardım. Beşiktaş'ı da aynı şekilde aldım gruplara soktum. Bunu burada da yapmak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Kendim de Sivaslıyım. Avrupa kupaları bana göre bir nebze daha önemli. Tabii lig de önemli." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, maçlarının 22 Ekim'de başlayacağını anlatarak, ekime kadar da ligde çok iyi gitmeleri gerektiğini anlattı.

PANDEMİ SÜRECİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay, pandeminin hem Avrupa sürecini hem de ligleri çok etkilediğini kaydederek, "Bir kere çok maç yapıyoruz. Çok test oluyoruz. Oyuncular bayağı bir tedirgin, sıkıntı her zaman devam ediyor. Onun için etkiliyor" dedi.

Sakatlıklardan çok korktuğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Allah korusun 3-4 kişide problem olsa maçlara oyuncu çıkartamazsın çünkü 24 oyuncun var, 4 de altyapıdan alıyorsun. Altyapıdaki oyunculardan da yararlanamıyorsan eksik duruma düşüyorsun. Eğer iyi kadro kurarsan iyi oyuncular alabilirsen 5 değişiklik hakkını da iyi kullanabilirsin ama alamazsan sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun için bunları yaşamamak için bize ve yönetimimize bayağı yük binecek. İyi oyuncular alınması gerekiyor, çünkü bizim bir tek Türkiye'de maçımız yok. Avrupa'da da çok kritik maçlar oynayacağız çünkü bizim grup öyle bir grup olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen takımlar bizim gruba katılacak. O yüzden çok zorlu maçlar yaşayacağız. Bizim tek sıkıntımız sakatlıklar."

Deneyimli teknik adam, 2019-2020 sezonunda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili de "Bir de geçen sene çok hakem hatalarına maruz kaldık. VAR'a takıldık, bir sürü şeyimiz oldu. İnşallah onlar bir daha olmaz. VAR'ı da iyi kullanırlarsa hakem arkadaşlarımız inşallah çok güzel bir lig olur. Yorucu olacak ama yapacak bir şey yok. Bu sene böyle olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusuna değinen Çalımbay, üç oyuncu almak istediklerini belirterek, kanat, forvet ve bir de orta saha transferlerini en kısa sürede bitireceklerini bildirdi.

"GEÇEN SENE EN ÇOK YERLİ OYNATAN TAKIMLARDAN BİRİYİZ"

Rıza Çalımbay, yerli oyuncu sayılarının çok kısıtlı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zaten geçen sene en çok yerli oynatan takımlardan biriyiz. Bizde yerli var ama federasyon maalesef 4 tane altyapıdan oyuncuyu kadroda bulundurma şartını koyunca elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Keşke 10 tane altyapıdan A takımda oynayacak kapasitede oyuncu olsa hemen alalım ama olmayınca da bizi tutuyor. Biz 4 tanenin hiç değilse 3 tanesini yerli transfer yapabilirsek takımımızı daha da güçlendirebiliriz ama maalesef o engelliyor. Bence altyapıda öyle yapacaklarına serbest bırakmaları gerekiyor. Keşke çıksa da altyapıdan alsak. Ben kendim de altyapıdan yetiştim. A takımda da biz ne zaman çok başarılı olduysak yüzde 80'imiz altyapıdan gelenlerdi. Onun için biz istiyoruz."

Antrenör olarak altyapıya önem verdiğine işaret eden Çalımbay, "Ben antrenörlük hayatımda altyapıdan çok oyuncu aldım. Yetiştirdim ve o arkadaşlarımız şu an çok güzel yerlerde oynuyor. Onun için biz elimizden geleni yapıyoruz ama öbür türlü bizim elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Hele hele şu durumda onu serbest bıraksalar 3-4 tane daha yerli transfer yapma hakkımız olsa o zaman daha iyi olur ve bütün takımlar daha güçlü olur. Özelikle bizim şimdi hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi bir anda götürmemiz biraz zor olacak. Bize sıkıntı yaratabilir. Bu da sakatlılar olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)

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