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Rıza Çalımbay: Avrupa maçları milli maç gibi olacak

SİVASSPOR HABERLERİ  | 14.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Kayserispor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir” dedi.

Rıza Çalımbay: Avrupa maçları milli maç gibi olacak

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Çalımbay, BAY ve milli maç haftasını çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

"BİZİM İÇİN ZOR SÜREÇ BAŞLIYOR"

Yeni transferlerin uyum sürecini atlatmaya başladığını kaydeden Çalımbay, “Bundan sonra bizim için zor bir süreç başlıyor. Kayserispor maçı bizim için çok önemli. Oradan çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Avrupa Ligi maçı öncesi alacağımız iyi bir skor bizi daha moralli ve güvenli hale getirecektir” ifadelerini kullandı.

"VILLARREAL MAÇINDAN İYİ BİR SKORLA AYRILMALIYIZ"

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda oynayacakları Villarreal mücadelesinden iyi bir skorla ayrılmaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Bu maçın ardından 2 tane maçı üst üste içerde oynayacağız. Bunları iyi bir şekilde değerlendirirsek güzel bir noktaya geleceğiz. Burada oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız da olursa daha iyi olacak” diye konuştu.

"MİLLİ MAÇ GİBİ BİR ŞEY OLACAK"

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarının hem kendileri hem de ülke adına çok önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, “Bizim için milli maç gibi bir şey olacak. Bütün oyuncularımız bunun farkında ancak en önemli maç şu an Kayserispor maçı. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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