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Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a karşı maç kazanmak kolay değil

28.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a karşı maç kazanmak kolay değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı skorla yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk olacaklarını aktaran Çalımbay, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI MAÇ KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Sivasspor'un da iyi bir takım olduğunu belirten Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, Beşiktaş'a karşı maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösteren savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"İşini temiz yapıyor, hiçbir riske girmiyor ve garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz."

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Rıza Çalımbay Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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