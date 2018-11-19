Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta tekrar çalışmak isterim

Konyaspor'daki görevine sürpriz bir şekilde son verilen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ı çalıştırmak ister misiniz" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Haber Global TV'ye konuşan tecrübeli teknik adam, "Ben o 2005 yılında Beşiktaş'ın başına gelmiş Rıza değilim artık, aradaki zamanda çok şey öğrendim. Beşiktaş bizim doğup, büyüdüğümüz yer. Çalışmak isterim tabii ki" dedi.

Rıza Çalımbay, 2004-2005 sezonunun ikinci yarısı ile 2005-2006 sezonun ilk 9 haftasında siyah-beyazlı takımda teknik direktör olarak görev yapmıştı. Çalımbay Beşiktaş'ın başında çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.





