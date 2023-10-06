Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif aldı mı? Şenol Güneş'in ayrılığının ardından flaş açıklama! ''Seve seve kabul ederim, orası benim evim''

Beşiktaş'ta teknik direktörlük konusu siyah-beyazlı camianın öncelikli konularından biri haline geldi. Takımın başına kimin getirileceği merak konusu olurken Rıza Çalımbay sesleri ciddi bir şekilde yükseliyor. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası Mynet Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın kendisine teklif yapması halinde bu teklifi seve seve kabul edeceğini ifade etti.

Mynet Spor-EMRE ŞEN

RIZA ÇALIMBAY MYNET'E KONUŞTU: "TEKLİFİ SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Beşiktaş yönetiminin kendisine teklif yapması halinde kabul edeceğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Ben kariyerim boyunca yalnızca Beşiktaş'ta forma giydim ve sporculuk hayatıma orada başladım. Beşiktaş benim evim. Böyle bir teklif gelmesi halinde seve seve kabul ederim." açıklamasını yaptı.

"İSTİFA KARARINI NASIL BULUYORSUNUZ?"

Şenol Güneş'in istifa kararını değerlendiren Rıza Çalımbay, "Bu konunun iç yüzünü ben bilemiyorum. Takımın içinde ben yoktum ve yaşananları bilmiyorum. İstifa ettiğine göre mutlaka bir sıkıntı olmuştur." dedi.

"ŞU AN İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

Beşiktaş yönetiminin şu an için kendisine ulaşmadığını açıklayan Rıza Çalımbay, "Beşiktaş yönetiminden şu an için bana bir teklif gelmedi. Zaten olay çok taze." dedi.

"BURAK YILMAZ İLE ÇALIŞIR MISINIZ?"

Teknik direktör yardımcılığı konusunda Burak Yılmaz ile çalışabileceğini söyleyen Çalımbay, "Tabii ki Burak Yılmaz ile çalışırım. Kendisi zaten benim eski öğrencim ve onu çok başarılı buluyorum. Göreve geldiğim takdirde Burak Yılmaz ile çalışmak isterim." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN PROBLEMİ NEYDİ?"

Beşiktaş'ın bu sezonki performansını değerlendiren Rıza Çalımbay, "Söylediğim gibi, takımın içinde olmadığım için problemin ne olduğunu bilemiyorum. Oyuncular belki istenilen düzeyde gelişmemiştir. Yeni transferler uyum sağlayamamıştır... Birçok etken olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

