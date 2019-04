Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif gelirse seve seve kabul ederim

Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi. Rıza Çalımbay, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından ortadan kalkan belirsizliğin siyah-beyazlı takımın performansını etkilediğini belirtti.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı ekibin yakaladığı galibiyet serisindeki en önemli etken olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Neyin ne olduğu belli olmadığı için belirsizlik bazı maçlarda Beşiktaş'a puan verdirdi. Belli olduktan sonra, iki milli maçın ardından her şey ortaya çıktı. Burada Adem Ljajic gibi çok önemli oyuncular ön plana çıktı. Burak Yılmaz bu süreçte en önemli faktördü. Geçen sene beraber çalıştığımızda da sakat olmasına rağmen 19-20 gol attı. Burak her zaman, beklemediğiniz anlarda goller atan birisi. Bunu da gösterdi. Şimdi herkes 'keşke sezon başında alabilseydik' diyor. Burak bana göre kalan 5 maçta da çok iyi olacak. Seneye bambaşka bir Burak olacak. Sezon başı bir ameliyat geçirdiği için hazırlık dönemini istediği şekilde geçiremedi. Sıkıntılı şekilde Trabzon'dan ayrıldı. Her şeye rağmen kendini toparladı. Burak'ın gelmesi Beşiktaş için çok büyük bir kazanç oldu."