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Rıza Çalımbay: Çok zorlu maçlar bizi bekliyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 27.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa kupalarında da mücadele edecekleri için kendilerini çok zor bir fikstürün beklediğini söyledi.

Rıza Çalımbay: Çok zorlu maçlar bizi bekliyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, maç programlarının çok yoğun geçeceğini, ona göre hazırlık yaptıklarını belirtti.

Çalımbay bu nedenle kaliteli oyunculara ihtiyaçları olduklarını ifade ederek ''Tabii ki burada da en önemli şey bu süreçte olabilecek sakatlıklar. En çok sıkıntı yaşayacağımız şeylerden bir tanesi olabilir. Belki de hiç antrenman yapmadan maçlara çıkacağız" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYE HAZIRIZ"

Hesaplamalarına göre 20 hafta içi karşılaşması oynayacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Avrupa kupaları da dahil olmak üzere çok yoğun olacağız. İnşallah Avrupa'da tur atlarsak yoğunluk daha da katlanacak. Çok zor bir fikstür ve çok zorlu maçlar bizleri bekliyor. Bütün takımlar için öyle sadece bizim için değil ama gerçekten futbolcular yorulabilir. Her şey olabilir, bıkkınlık olabilir, bezginlik olabilir, sakatlıklar olabilir. Her şeye hazırız. Onun için de buradaki çalışmalarımızı çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da sezon içerisinde devam ettirmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bence federasyonun da yapacağı bir şey yok. Bu maçların bitmesi gerekiyorsa doğru yol bu yol."

"TARAFTARIZ TATSIZ TUZSUZ MAÇLAR OLUYOR"

Fikstüre göre, ilk karşılaşmalarını kendi sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacaklarına değinen Çalımbay, maçların seyircisiz olacağı için ilk başlarda kimin kimle oynadığının hiçbir öneminin olmadığını belirtti.

Rıza Çalımbay, taraftar olduğu zaman fikstür avantajının daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Taraftarsız, tatsız tuzsuz maçlar oluyor. Kimse kimseye gücünü gösterecek maçlar oynamıyor. Onun için de ekimden sonra inşallah her şey düzeldiğinde taraftar ile başlanırsa o zaman fikstür ve seyirci avantajı olur. Onun için taraftar çok önemli. Şu anda bana göre kimsenin hiçbir fikstür avantajı yok" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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