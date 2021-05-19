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Rıza Çalımbay’dan Avrupa paylaşımı!

19.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’i 5. sırada bitiren ve Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ile Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan DG Sivasspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından Avrupa ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Rıza Çalımbay’dan Avrupa paylaşımı!

Süper Lig’i 65 puanla 5. sırada tamamlayan ve Beşiktaş’ın Türkiye Kupası'nı alması sebebiyle Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti. Üst üste 2 sezon Avrupa kupalarına gidecek olan kırmızı-beyazlı camia da büyük sevinç yaşanıyor.

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Kırmızı-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bir fotoğraf paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki çekilen fotoğrafını paylaşan Çalımbay, "Merhaba Avrupa. Biz yine geldik. Sivasspor Kulübü ve Yiğido’nun zamanı" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Sivasspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beşiktaş'a bile taviz vermeden oynadi büyük hoca iyi insan
hocam yine kadrodan müzdarip demeçler vermeyin ve yönetimle oturup konuşarak bu takıma kaliteli 5 futbolcu alınır ise bu takım iş yapar.illa da ünlü kimseler olması gerekmez.gabriel gibi olurlar ise yeter fazlası 4 büyük takımın olsun.hepsinin durumları malum.
bu takımın kök söktürdüğü takım şimdi finalde..Bu sene avrupa da tek iş yapacak takım sivasspor..

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