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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri: "Ayrılıklar doğru ve saygı çerçevesinde olmadı!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.11.2024 18:52
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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Hafta sonu oynanacak olan mücadele öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, siyah-beyazlı kulüpte son yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş sözleri: "Ayrılıklar doğru ve saygı çerçevesinde olmadı!"

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Hatayspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı günler kalırken Akdeniz ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA GALİBİYETİ HEDEFLİYORUZ"

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Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getiren Çalımbay, "Bizim kiminle oynarsak oynayalım kazanmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Durumumuz bunu gerektiriyor. Beşiktaş maçına da oyuncularımızı tamamen galibiyet hedefiyle hazırlıyoruz. Depremden dolayı maçlarımızı Mersin'de oynuyoruz ve bu bir dezavantaj. Çünkü seyircimizin desteğini alamıyoruz. Eğer bu maçı Hatay'da oynamış olsaydık tabi ki çok daha iyi olurdu." sözlerini sarf etti.

"DURUMLARINA BAKMADAN ÖNLEMLERİMİZİ ALIYORUZ"

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Beşiktaş maçı hakkında sözlerine devam eden Çalımbay, "Muhtemelen Mersin'deki maçta Beşiktaş taraftarı daha çok olacak. Beşiktaş kadro olarak çok iyi durumda. Çok ciddi maliyetler harcanarak iyi bir takım kuruldu. Durumlarına bakmadan önlemlerimizi alıyoruz ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİR İKİ KİŞİYE AİT OLAMAZ!"

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Siyah - beyazlı kulüpte son yaşanan istifalar hakkında gelen soruya tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle bir maç öncesinde aslında bu konuları konuşmak doğru değil. Ancak sorduğunuz için söyleyeyim. Ben orada doğdum ve büyüdüm, oraya çok şey borçluyum. Şu anki süreç her Beşiktaşlı gibi beni de üzer. Gerçek olan tek şey şu ki Beşiktaş kimsenin değil. Beşiktaş taraftarın kulübüdür, bir iki kişiye ait olamaz." yanıtını verdi.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE OLMADI"

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Çalımbay ayrıca, "Samet abi orada yıllarca kaptanlık yaptı ve çok büyük bir saygı hak ediyor. Ondan sonra ben devraldım, benim için de aynı şekilde. Maalesef bu ayrılıklar doğru ve saygı çerçevesinde olmadı. Beşiktaş değerlerine sahip çıktığı sürece her zaman ayağa kalkacak büyüklükte bir kulüp." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Hatayspor beşiktaş
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