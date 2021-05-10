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Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması: "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak"

10.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 41. Haftasında Fenerbahçe – Sivasspor karşılaması öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk mücadelesinde geçtiğimiz hafta oynanan maç ile beraber Beşiktaş liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 2’ye düşmüştü. Fenerbahçe maçı öncesinde konuşan Rıza Çalımbay ise; “Tüm amacımız Fenerbahçe’den puan ya da puanlar almak.” Dedi.

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması: "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak"

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala, ligdeki şampiyonluk heyecanı hızla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında mağlup olması ve Fenerbahçe’nin de Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet, lig puan durumunu iyice kızıştırmıştı. Süper Lig’in 41. Haftasında karşıya karşıya gelecek olan Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç öncesi Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise önemli açıklamalarda bulundu.

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MUTLAKA PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ
A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından beşincilik yarışında olmaları dolayısıyla puan almak zorunda olduklarını söyledi. Belli bir sorumlulukları olduğunu belirten Çalımbay, "İşimize, mesleğimize çok saygılıyız, belli bir sorumluluğumuz var, ona göre devam ediyoruz. Oynayacağımız maç da belki şampiyonluğu etkileyecek, Fenerbahçe maçı kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bazı eksiklerimiz var, onun dışında sorunumuz yok. Bütün amacımız oradan puan ve puanlar almak. Yatabare, Boyd, Samba yok, Erdoğan da maalesef sakatlandı ve Aaron da yok. Onun dışında bir sorunumuz yok ama sahaya çıkacak kadromuz var." dedi.

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Sosyal medyaya aldırış etmediğini de söyleyen teknik adam, "Sosyal medyada birçok şey oluyor. Beşiktaş ile berabere kaldığımızda ya da yendiğimizde farklı, yenildiğimizde taraftarlarımızdan farklı konuşuluyor. Bunlara alıştık, seveni var, sevmeyeni var, kimin ne yazdığı belli olmuyor. Biz sadece sahaya bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

11 Mayıs 2021 Salı akşamında Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe Sivasspor maçı Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hadi hocam 1 puan yeter bize
benim anlamadığım neden mutlak puan almak zorundalarki.hic bir hedefi yok yani normal oyununu oyna
inşallah 3puani alırsınız rıza hoca

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