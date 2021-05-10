Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması: "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak"

Süper Lig’in bitimine 2 hafta kala, ligdeki şampiyonluk heyecanı hızla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında mağlup olması ve Fenerbahçe’nin de Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet, lig puan durumunu iyice kızıştırmıştı. Süper Lig’in 41. Haftasında karşıya karşıya gelecek olan Sivasspor ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç öncesi Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay ise önemli açıklamalarda bulundu.

MUTLAKA PUAN ALMAK ZORUNDAYIZ

A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçından beşincilik yarışında olmaları dolayısıyla puan almak zorunda olduklarını söyledi. Belli bir sorumlulukları olduğunu belirten Çalımbay, "İşimize, mesleğimize çok saygılıyız, belli bir sorumluluğumuz var, ona göre devam ediyoruz. Oynayacağımız maç da belki şampiyonluğu etkileyecek, Fenerbahçe maçı kolay olmayacak. Elimizden geleni yapacağız. Bazı eksiklerimiz var, onun dışında sorunumuz yok. Bütün amacımız oradan puan ve puanlar almak. Yatabare, Boyd, Samba yok, Erdoğan da maalesef sakatlandı ve Aaron da yok. Onun dışında bir sorunumuz yok ama sahaya çıkacak kadromuz var." dedi.