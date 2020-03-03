SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 03.03.2020 18:43 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 25. haftasında yapacakları Galatasaray maçının final niteliğinde olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak."

GALATASARAY'A SAAT GÖNDERMESİ

Çalımbay, Galatasaray'ın maç saatinin değiştirilmesi hususundaki başvurusunun sorulması üzerine, "Biz burada kışın çırpındık, akşam saat 20.30'da bizi oynatmayın diye. Burası kışın hava sıcaklığı gece sıfırın altına iniyor ama bizi yine de o saatte oynattılar. Kişisel fikrim maç 19.00'da ise 22.30'a alın. Herkes gelsin maça, maç saatinin değişmesine gerek yok. İlla değişsin diyorlarsa da bence 22.30'a alalım." diye konuştu.

"MAÇI KAZANIRSAK AVANTAJ SAĞLARIZ"

Karşılaşmanın sonucunun şampiyonluk yarışına etkisinin sorulması üzerine de Çalımbay, "Hiçbir şey etkilemez bu maç, ligde daha bir sürü maç var. İlk 7 sıradaki takımların birbirleriyle çok zor maçları olacak. Maçı kazanırsak bir avantaj yakalarız, en güçlü rakipten birini yenmiş oluruz. Bu karşılaşma bizim için finalin de üstünde, hepsinin farkındayız. Galatasaray'a saygımız sonsuz, ama sıradan bir maç oynamayacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sivasspor Başkent'te 3 puanı 3 golle aldıSivasspor Başkent'te 3 puanı 3 golle aldı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Rıza Çalımbay Galatasaray saat gönderme

En Çok Okunan Haberler

Silivri açıklarında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Silivri açıklarında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması

Rusya'dan İdlib ve Türkiye açıklaması

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Cristiano Ronaldo'yu yıkan haber

Fatih Terim hepsini yolcu etti!

Fatih Terim hepsini yolcu etti!

Flaş Fenerbahçe açıklaması

Flaş Fenerbahçe açıklaması

Canlı yayında açıkladı! "Ali Koç beni aradı"

Canlı yayında açıkladı! "Ali Koç beni aradı"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mert Hakan ile Erol Bulut arasında gol sevinci gerilimi!

Mert Hakan ile Erol Bulut arasında gol sevinci gerilimi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!

Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha!

Fernando, Sivas’a dönüyor

Fernando, Sivas’a dönüyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
hoca sanki stadın antalyadada sizi zorla sivasta oynatıyolar heyecan yapmana gerek yok yeneceğiz sizi sende bişeyler başardın ama olmaz hoca karşındaki Şanlı Galatasaray
boş yapma rıza çalımbay
ÇOK BOŞ KONUŞUYORSUN RIZA HOCA.ACITASYON YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN.YENİLDİĞİNDE BAHANENİ ŞİMDİDEN BULMUŞSUN YAZIK
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

Rıza Çalımbay'dan G.Saray'a saat göndermesi

Mecnun Otyakmaz'dan Galatasaray maçı açıklaması

Mecnun Otyakmaz'dan G.Saray açıklaması

ÖZET | Ankaragücü Sivasspor maç sonucu: 0-3

Sivasspor Başkent'te 3 puanı 3 golle aldı

Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında

Mert Hakan Yandaş: Son güne kadar savaşacağız

'Son güne kadar savaşacağız'

Sivasspor’da neşeli antrenman

Sivasspor’da neşeli antrenman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.