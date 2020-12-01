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Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'la ilgili sözlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı.

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe'ye yenildikleri maçın ardından yaptığı "Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın." açıklaması sonrası büyük tepki gördü. Rıza Çalımbay, Galatasaray camiasının tepkileri üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıza Çalımbay "Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken verdiğim maç örneği üzerinden Galatasaray'a olan sevgim ve saygımın sorgulanması beni üzmüştür." ifadelerini kullandı.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMASI

"Merhaba; Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dün akşam maç sonu yaptığım açıklamalarda hakem hatalarına dikkat çekmeye çalışırken verdiğim Galatasaray maçı örneğinin yanlış anlaşıldığını ve örneklerimin başka olumsuz durumlara çekilmeye çalışıldığını fark ettiğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Son zamanlarda beni ben yapan futbolu konuşurken ne kadar zorlandığım hatta hakem hatalarını konuşmaktan futbolumuzu konuşamadığım gerçeğinin tüm kamuoyu farkındadır.

Covid-19 sürecine, sakatlıklarımıza ve dar kadro yapımıza bir de hakem hataları sıklıkla eklenince, normalde gururla ifade etmemiz gereken UEFA Avrupa Ligi temsilimizi bile gerginlik ve stres içerisinde geçirdiğimizi belirtmek durumundayım. Bu hatalar bu tempoda canımızı da yakmaya başlayınca hataları sürekli ifade etmek durumunda kaldım. Çünkü çok emek veriyoruz.

Galatasaray Kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken verdiğim maç örneği üzerinden, benim Galatasaray Kulübü'ne olan sevgimin ve saygımın sorgulanması beni son derece üzmüştür. Konuyu benim Galatasaray Kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır.

Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidır. Hepinizin desteğini bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek şu an düşündüğüm tek konudur. Hiç şüphe olmasın ki tüm şartlara rağmen yüreğimizle sahaya çıkıp yine elimizden ne geliyorsa yapacağız."

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