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Rıza Çalımbay'dan Halil Umut Meler için olay sözler! ''Max Gradel'i bilerek oyundan attı''

13.03.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İstanbulspor maçının hakemi Halil Umut Meler’e eleştirilerde bulunarak, "Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum" dedi.

Rıza Çalımbay'dan Halil Umut Meler için olay sözler! ''Max Gradel'i bilerek oyundan attı''
Max Gradel

Max Gradel

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Demir Grup Sivasspor
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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği İstanbulspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilginç bir iddia ortaya attı.

"HALİL UMUT MELER BANA GÖRE YAPTIĞI YANLIŞ"

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"Maçın başında bir penaltıdan şanssız bir gol yedik. Yedikten sonra İstanbulspor’un önemli şeyi kontra ataktı. Biz de açılmak zorunda kaldık. Yediğimiz gollerde penaltı dahil şanssızdık. Halil Umut Meler bana göre yaptığı yanlış. Çok ayıp etti. Biz ona saygı gösteriyoruz. Max Gradel ona hiçbir şey yapmadı. Sadece ikincisinde yüzde yüz Halil Umut Meler haklı. Ama Gradel, kaleciye başlasın diye eliyle itiraz etti. Ona gidip sarı kart gösterdi. Kendi kendine çocuğu hırslandırıyor, geriyor"

"BEN BİLEREK, KASTİ ŞEKİLDE ATTIĞINA İNANIYORUM"

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"Adamı atmak kolay mı? Bu hakemlik değil. Ben bilerek, kasti şekilde attığına inanıyorum. Ben bugün bir hata yaptım. Ben rotasyona gittim. Kendini göstermek isteyen arkadaşlarımız vardı. Maalesef beklediğim gibi olmadı. Ondan gerçekten üzüldüm. Onlardan çok şey bekliyordum. Maalesef beklediğimi alamadım. Bu da benim için hata oldu. Onun için şimdi önümüze bakacağım. Önemli bir Avrupa maçımız var. Ondan sonra ligde maçlarımız var. Kim ne derse desin ligde de çok iyi yerlere geleceğiz. Bu maç bizim için ders oldu. Hakemlere saygılı bir insanım. Bugün Halil Umut Meler’in saha içinde yaptıkları doğru değil. Oyuncu ile iletişime geçer. Sinirli olanları sakinleştirir. Bana göre çok kötü bir maç yönetti"

5 GÜNDE 2 KIRMIZI KART

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Max Gradel, Sivasspor ile 5 günde üst üste 2 maçta da kırmızı kart gördü.

-Fiorentina
-İstanbulspor


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