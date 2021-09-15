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Rıza Çalımbay'dan taraftara aşı çağrısı

15.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Çalımbay, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirterek, başta taraftarlar olmak üzere tüm vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Rıza Çalımbay'dan taraftara aşı çağrısı

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi.

Kendisi ve takımdaki hemen hemen tüm futbolcuların Kovid-19'a yakalandığını anımsatan Çalımbay, insanlara sürekli maske, mesafe ve hijyen çağırısı yaptıklarını belirtti.

Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yapan Çalımbay, "Aşı mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar ilginçtir Kovid-19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkelerde insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız gerekiyor" dedi.

"AŞI YAPTIRMAKTAN KORKMAMAK GEREKİYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı önlemler aldığını ve bu tedbirler arasında aşısız taraftarların statlara alınmamasının da bulunduğunu hatırlatan Çalımbay, "Az sayıda taraftarımız stada geliyor, biz daha fazla taraftarımızı stadımıza bekliyoruz çünkü biz bundan önceki sezon taraftarımızın desteğiyle çoğu maçımızı kazandık ve sahamızda namağluptuk, pandemi olana kadar hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftarlarımız gücünü ve orada olduklarını hissettiriyorlardı. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

ÇALIMBAY ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Artık deplasmanda bir avantajınız yok. Geçen sezon deplasmana gittiğimizde taraftar yoktu ve maçlarımızı hazırlık maçı gibi oynuyorduk ama şimdi herkesin taraftarı var. İşte burada herkese iş düşüyor, önce taraftara iş düşüyor, hem kendi sağlığı için hem de takım için. Bir kere aşı yaptırmaktan korkmamak gerekiyor ve yaptırmak gerekiyor. Sonra kulüp olarak taraftarımız için yapmamız gereken bir şey varsa kulübümüz bunu yapacaktır. Taraftarımızla beraber olursak kolay kolay sahamızda maç kaybetmeyiz. Onun için burada yapılacak olan şey aşıdır. Aşıyı mutlaka, ne olursa olsun bir an önce yaptırmamız gerekiyor. Bu, hem takımımız hem sağlığımız hem de yakınlarımız için önemli."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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