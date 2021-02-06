Rıza Çalımbay'dan taraftara güvence

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu vurguladı.

Transferlerin çok pahalı olduğunu aktaran Çalımbay, "Kendi takımında oynayan bir oyuncuyu almak isterseniz çok pahalı oluyor. Biz de kendimize göre yapabildiğimiz transferlerle yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜNLÜK LAZIM"

Ligin uzun bir süreç olduğunu belirten Çalımbay, şunları kaydetti:

"Mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bir seri de yapacağız. Şu an tek sıkıntımız gol, başka da sıkıntımız yok. Onu da bulacağız. Bir şanssızlıktır yaşıyoruz, bunun üstesinden geleceğiz ama üstesinden gelmek için bir bütünlük ve beraberlik olması gerekiyor. Sadece saha içinde değil, saha dışında da bütünlük olması gerekiyor. Bizim takımımız, geçen sene ligin en iyi takımlarından biriydi. Bu sene en çok sıkıntı yaşayan takımların başındayız. Bütün insanların bir daha anlayışlı olması gerekiyor."

"İYİ BİR YERE GELECEĞİZ"

Takımına güvendiğini dile getiren Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti: