Rıza Çalımbay'dan Villarreal maçı açıklaması

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Villarreal ile oynayacakları karşılaşmada en iyisini yapmak istediklerini belirtti.
Hedeflerinin İspanya deplasmanından puan veya puanlarla dönmek olduğunu dile getiren Çalımbay, "İyi bir takımla oynuyoruz, İspanya'nın en kuvvetli takımlarından bir tanesi. Hepsinin farkındayız ve biz de iyi takımız." dedi.
Takımdaki sakat oyuncuların dezavantajını yaşayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bütün amacımız Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmek." diye konuştu.
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