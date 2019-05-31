Rıza Çalımbay Demir Grup Sivasspor ile görüşecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Hakn Keleş ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'un yeni teknik direktörü kısa süre içerisinde belli olacak.

Sezonun 12. sırada bitiren Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı takımın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirme kararı aldı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor'un ilgisini doğrularken, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını belirtti. Çalımbay, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Henüz bir anlaşma yok ama Demir Grup Sivasspor ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

