Rıza Çalımbay: Final niteliğinde maçlar oynayacağız

Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan ve 1-1 berabere biten Gazişehir Gaziantep maçının üzerine çıkmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

A Milli Takım maçı dolayısıyla lige verilen arayı çok önemsediklerini ve en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Çalımbay, "Hem yeni gelen hem de hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için bu ara çok önemli. Yarın bütün takım olarak bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen 3 haftayı değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle son oynadığımız 2 maç bizim için çok önemliydi. Bu maçlar istediğimiz gibi bitmedi, daha iyi bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız şeyler de var. Hepsini gözden geçireceğiz. Kendi aramızda konuşacağız" dedi.

Hafta sonu TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını da aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ile hazırlık maçı aldık. Onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşların hepsini oynatacağız. Ligde oynayacağımız Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliğinde maçlar. Bu maçlara yüzde 100 hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Gazişehir Gaziantep maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Onun için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız."