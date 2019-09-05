SPOR

Rıza Çalımbay: Final niteliğinde maçlar oynayacağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.09.2019 20:35 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde final niteliğinde maçlar oynayacaklarını söyledi.

Rıza Çalımbay: Final niteliğinde maçlar oynayacağız

Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geride kalan ve 1-1 berabere biten Gazişehir Gaziantep maçının üzerine çıkmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

A Milli Takım maçı dolayısıyla lige verilen arayı çok önemsediklerini ve en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Çalımbay, "Hem yeni gelen hem de hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için bu ara çok önemli. Yarın bütün takım olarak bir araya geleceğiz. Her şeyden önce geçen 3 haftayı değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle son oynadığımız 2 maç bizim için çok önemliydi. Bu maçlar istediğimiz gibi bitmedi, daha iyi bitirebilirdik. Yaptığımız bazı hatalar var, iyi yaptığımız şeyler de var. Hepsini gözden geçireceğiz. Kendi aramızda konuşacağız" dedi.

Hafta sonu TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını da aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor ile hazırlık maçı aldık. Onda da oynamayan ve hazır olmayan arkadaşların hepsini oynatacağız. Ligde oynayacağımız Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları bizim için final niteliğinde maçlar. Bu maçlara yüzde 100 hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Gazişehir Gaziantep maçının ikinci yarısında oynadığımız oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor. Onun için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız."

SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU
Çalımbay, A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan futbolcuları Emre Kılınç'ın, görev alması durumunda en iyi şekilde mücadele edeceğini söyledi. Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan sporcuların durumu hakkında da bilgi veren Çalımbay, Marcelo Goiano'nun gelecek hafta çalışmalara başlayacağını belirterek, futbolcunun Medipol Başakşehir maçında görev almasını beklediğini dile getirdi.

Çalımbay, ayrıca Hugo Vieira ve Fernando Andrade'nin de A Milli Takım maçı dolayısıyla lige verilen arada daha iyi seviyeye geleceğini belirterek, ''Fernando tam olarak hazır değil. İnşallah bu 10 gün içinde onu da iyi bir duruma getireceğiz." diye konuştu.

ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen idman, koşuyla başladı. Antrenman, açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Sivas'a yeni sağ bekSivas'a yeni sağ bek
Konya'dan Sivas'a gittiKonya'dan Sivas'a gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti

Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

Devler'den Dünya Kupası'na veda

Devler'den Dünya Kupası'na veda

F.Bahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlar

F.Bahçe'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Final niteliğinde maçlar oynayacağız

''Final niteliğinde maçlar oynayacağız''

Barış Yardımcı, Sivasspor'da

Sivas'a yeni sağ bek

Abdou Razack Traore, Sivasspor'da

Konya'dan Sivas'a gitti

Demir Grup Sivasspor Abdou Razack Traore'nin transferini bitirmeye çalışıyor

Traore Sivas yolunda

Rıza Çalımbay'dan Fırat Aydınus'a VAR suçlaması

Çalımbay'dan Fırat Aydınus'a suçlama

Sivasspor, Fousseni Diabate'yi yeniden istiyor

Sivas, Diabate'yi yeniden istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.