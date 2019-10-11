Rıza Çalımbay: Galatasaray'a karşı neyimiz var, neyimiz yok sahaya dökeceğiz

Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Ryalba ve Furkan Sağman katılmazken, ülkesinin milli takımında bulunan Aaron Appindangoye ve izinli olan Hugo Vieira katılmadı. "ZORLU PERİYODA GİRİYORUZ" Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, ligde zorlu bir periyota girdiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar 7 tane maç oynadık, hepsinde de çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İstemediğimiz şekilde oynadığımız maçlarda oldu ama her şeye rağmen konumumuz gayet iyi. Ama önemli olan bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar zor bir periyoda giriyoruz. Bundan önce de çok zordu şimdi de çok zor. Lig bu sene her takım açısından zor geçecek. Bizimde tabi ki Ankaragücü’nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı büyük olacak bizim için. Şu andaki yerimiz iyi bir yer, kaybetmek istemiyoruz. Onun için oradan puan ya da puanlar ile dönmek istiyoruz” dedi.

"PUAN YA DA PUANLARLA DÖNECEĞİZ" Galatasaray maçına puan yada puanlar aramak için çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, “Ben takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Kesinlikle oradan da çok iyi bir şekilde döneceğiz. Ben buna inanıyorum. Tabii ki Galatasaray’ın kadrosunu biliyoruz, o sahanın atmosferini biliyoruz. Hepsini arkadaşlarımız ile konuştuk. Önemli olan bizim bugünden itibaren başlayacağımız bir haftalık antrenmanlarımızı mükemmel bir şekilde geçirmemiz. Orada da çok güzel bir maç oynayacağımıza ve oradan puan ya da puanlar ile döneceğimize ben yürekten inanıyorum. Çünkü bu güne kadar oynadıkları oyun olsun, futbolcu arkadaşlarımızın göstermiş oldukları performans olsun gayet iyi. Ama tabii ki bu Galatasaray maçı için yetmez. Daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Onun için de bunun farkındayız. Eksik arkadaşlarımızdan Emre ve Barış geldi. Bunlarda bizim için bir avantaj, inşallah oradan da güzel bir sonuçla döneceğiz” ifadesini kullandı. "BÜTÜN KALBİMİZ, GÖNLÜMÜZ MEHMETÇİKLE"