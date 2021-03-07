Rıza Çalımbay: Galatasaray'dan puan almak kolay değil

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

PUAN ALMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray'dan puan almanın kolay olmadığını ifade eden Terim, "Buradan puan almak kolay değil. Çok eksik geldik, o da bir dezavantajdı. Mükemmel mücadele ettik. 2 defa öne geçtik. Büyük baskı yedik. Penaltı oldu. Oyuncularımdan, mücadeleden memnunum. Son maçlarda da iyiydik. Deplasmanda da 2 gol bulduk ama beklemediğimiz anlarda goller yedik. Sıkıntımız son paslar. Onları değerlendirirsek daha iyi olabilirdi. Buradan puan iyidir" dedi.

ÇOK EKSİK BİR KADRO İLE ÇIKTIK

Çok eksik bir kadro ile Galatasaray karşısına çıktıklarını ifade eden Çalımbay, "Yapacak bir şey yok. Bizim takımın başına gelmedik kalmadı. Hastalıklar, sakatlıklar... Marcelo sakatlıktan ötürü futbolu bıraktı. Her şeye hazır olmalıyız bu süreçti. Baya yaşadık biz yani, bir de Başakşehir. Tüm takımlardan daha fazla maç oynadı bu iki takım. Düşüşler, eksikler olacak, yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

MAX GRADEL VE TYLER BOYD

Max Gradel hakkında da konuşan Çalımbay, "Gradel bizim için önemli. En çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu. Kart çok ağır. Kimseye bilerek basacak, tekme atacak biri değil. Sarı kartı varken hayatta yapmaz. Ya hakemin şanssızlığı ya da Gradel bilmeden vurdu. Diğer arkadaşlar var. Boyd kendine geldi. Beşiktaş'ta oynayamadı, maç eksiği vardı. Verimli olmaya başladı. Mücadele etmemiz gereken yerler vardı, ettik. Kalan maçları da en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

