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Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi’ndeki gruplarından memnun olduğunu belirterek, "İnşallah gruptan iyi bir şekilde çıkacağız ama şunu belirtmek isterim kolay değil" dedi.

Rıza Çalımbay: Gruptan çıkacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda rakipleri Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv hakkında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, iyi bir gruba düştüklerini ifade ederek, "Diğer çekilen gruplara baktığımız zaman bizim grubumuz iyi. Biz grubumuzdan memnunuz. İnşallah gruptan iyi bir şekilde çıkacağız ama şunu belirtmek isterim kolay değil. İspanya temsilcisi Villarreal zor takım diğer rakiplerimize bakacak olursak. Ama biz hiçbir rakibimiz küçük görmüyoruz. İnşallah arkadaşlarımızla beraber bu gruptan en iyi şekilde çıkacağız" diye konuştu.

"BİZİM TEK SIKINTIMIZ SAKAT OYUNCULAR"

Tek sıkıntılarının sakat oyuncularının olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizim tek sıkıntımız sakatlar. Aaron’un talihsiz bir sakatlık geçirmesi bizi biraz etkiledi. İnşallah en kısa sürede aramızda döner. Ülke puanına ihtiyacımızın olması bizleri çok fazla hırslandırıyor. Ülkemiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Avrupa’da alınan her puan çok önemli. Avrupa’da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem Avrupa, hem lig hem de Türkiye Kupası maçları derken birçok maç yapacağız ama biz buna göre kurduk takımımızı. Hep beraber çalışacağız ve bu işi başaracağız. Ben arkadaşlarıma inanıyorum. Bugün hazırlıklarımıza başlıyoruz milli maç arasına kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

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