Rıza Çalımbay’ın Fenerbahçe’ye şansı tutmuyor!

Süper Lig’in 4. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe’ye karşı mücadele etti.

Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 41 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 42. MAÇI

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı 42. randevusuna çıkacak. 1 puanla 16. sırada yer alan Sivasspor, 9 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi hedefliyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

