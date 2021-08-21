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Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor şanssızlığı

21.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de yarın Trabzonspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 32 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Rıza Çalımbay’ın Trabzonspor şanssızlığı

Süper Lig’in 2. haftasında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzonspor’a karşı çıktığı 32 resmi maçın sadece 11’ini kazanabildi. Bu müsabakalarda bordo-mavili ekip, Çalımbay’ın takımlarına karşı 16 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 33. RANDEVUSU

Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Trabzonspor’a karşı 33. randevusuna çıkacak. Puanı bulunmayan ve 16. sırada yer alan Sivasspor, 3 puanla lider konumda olan Trabzonspor’u mağlup edip, ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Trabzonspor
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