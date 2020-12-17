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Rıza Çalımbay koronavirüsü yendi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 17.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

DG Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay’dan sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan teknik adam, bugün oynanacak kupa maçında takımın başında olacak.

Rıza Çalımbay koronavirüsü yendi

Bir süredir Kovid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay hastalığı atlattı. Çalımbay, bu akşam Giresunspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında takımın başında yer alacak.

57 yaşındaki deneyimli teknik direktör, koronavirüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalımbay paylaşımına, "Takımımla yeniden sahada olacağım için mutluyum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" notunu ekledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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