SPOR

Rıza Çalımbay: Mağlubiyete rağmen performanstan memnunum

SİVASSPOR HABERLERİ  | 18.10.2019 23:25 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında 3-2 kaybettikleri Galatasaray maçında mağlubiyete rağmen futbolcularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay: Mağlubiyete rağmen performanstan memnunum

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, alınan mağlubiyete rağmen takımın ortaya koyduğu oyundan menun olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Çok güzel bir lig maçı oldu. Maçın içinde her şey vardı. Çok güzel pozisyonlar, kartlar, kaçan goller, penaltı vardı. Takımımdan memnunum. Maçın başından sonuna kadar hiç oyundan kopmadık. 10 kişi kaldığımızda da sadece golü düşündük. Her zaman, her yerde içeride dışarıda galibiyeti ve golü düşünen bir takım oluşturdum. Bugün de bunu gösterdik. Galatasaray gibi bir takıma 10 kişi 45 dakika oynamak kolay değil ama bunu iyi başardık. Net pozisyonlar bulduk ama maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Oyundan kopmayan, disiplini bırakmayan bir Sivasspor vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Maçın 48. dakikasında kırmızı kart gören Isaac Cofie'nin ikinci sarı kartının ağır karar olduğunu savunan Çalımbay, "Bize göre biraz ağır bir karardı. Oyuncumuz topa vuruyor ama düşerken rakibinin ayağına basıyor. Kasıtlı bir şey değildi. O kadar ağır kart göstermemesi gerekiyordu ama maalesef böyle bir karar verdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama son girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik buradan rahatlıkla puanla dönerdik." ifadelerini kullandı.


PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Otyakmaz kaçan puana yanıyorOtyakmaz kaçan puana yanıyor
Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirimRıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: Mağlubiyete rağmen performanstan memnunum

Çalımbay performanstan memnun

Mecnun Otyakmaz: Puan almaya çok yaklaştık ama olmadı

Otyakmaz kaçan puana yanıyor

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirim

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a başkan adayı olabilirim

Rıza Çalımbay: Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istiyoruz

Sivasspor'da Rıza Çalımbay iddialı konuştu

Mecnun Otyakmaz: İstanbul'da şeytanın bacağını kırmak istiyoruz

''Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz''

Sivasspor’da neşeli idman

Sivasspor’da neşeli idman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.