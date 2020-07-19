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Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer gündeminin üst sıralarında yer alan isimlerden Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını, gelecek sezon Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un da takımda olmayacağını resmen açıkladı. Deneyimli teknik adam, üç futbolcunun ayrı takımlarda forma giyeceğini belirtti.

Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, Tecrübeli çalıştırıcı, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacak" ifadelerini kullandı.

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Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, önce Galatasaray ile prensipte anlaşan ancak daha sonra Fenerbahçe ile el sıkışan Mert Hakan Yandaş ile ilgili net konuştu.

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Tecrübeli çalıştırıcı, 25 yaşındaki orta sahanın gelecek yıl sarı-lacivertli formayı giyeceğini kaydederek, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti" ifadelerini kullandı.

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Çalımbay, adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç ve Beşiktaş'tan kiralanan Fatih Aksoy'un da takımdan ayrılacağını dile getirdi. Rıza Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" diye konuştu.

(DHA)


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