Rıza Çalımbay Sivasspor'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Rıza Çalımbay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bir dönem sona erdi!

Sivasspor'da bir dönem sona erdi. Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını ifade etti. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte Rıza Çalımbay'ın hayatı ve biyografisi...

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'DAN AYRILDI MI?

Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum."

RIZA ÇALIMBAY KİMDİR?

Rıza Çalımbay 2 Şubat 1963 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

Beşiktaş'ın ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanı olan Çalımbay, o dönem 'Atom Karınca' lakabıyla anılmaktaydı.

Rıza Çalımbay futbol kariyeri boyunca yalnızca Beşiktaş'ta oynamıştır.

Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başladı. 1980/1981 sezonunda A takım kadrosuna yükseldi. Orta sahanın sağında görev almasına rağmen orta sahanın ortasında ve sağ bek mevkiinin de alternatif adamıydı. Beşiktaş A Takımı'nda 16 sezonda 494 lig maçı oynadı ve toplam 41 gol kaydetti. 1. Lig tarihinde en çok forma giyen Beşiktaşlı oyuncu unvanını aldı. Futbol yaşantısı boyunca sadece Beşiktaş forması giydi ve yıllarca başarıyla kaptanlık yaptı. 16 sezonda 6 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazanan Rıza Çalımbay, 1996 Temmuz'unda jübile yaparak aktif futbola veda etti.

Rıza Çalımbay, 37 kez A, 8 kez Ümit ve 6 kez de Genç olmak üzere toplam 52 kez Millî formayı giydi. 13 Kasım 1991'de 3-1 kaybedilen İrlanda maçında tek golü penaltıdan kaydetti. 1992'de UNICEF'in düzenlediği dünya karması maçında Almanya'ya karşı Dünya Karması'na seçildi.

RIZA ÇALIMBAY'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük yaptığı takımlar şu şekilde:

2001 Göztepe

2002-2003 Denizlispor

2003-2004 MKE Ankaragücü

2004-2005 Çaykur Rizespor

2005 Beşiktaş

2005-2007 Ankaraspor

2007 Çaykur Rizespor

2008-2010 Eskişehirspor

2010-2013 Sivasspor

2013-2014 Çaykur Rizespor

2014-2015 Mersin İdman Yurdu

2015-2016 Kasımpaşa

2016-2017 Antalyaspor

2017-2018 Trabzonspor

2018 Konyaspor

2019- 203 Sivasspor

