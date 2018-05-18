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Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Ben ve ekibim burada sıkıntılara rağmen güzel sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızı da böyle şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, sezonu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını vurguladı.
Çalımbay, “Her şeyden önce son maçımızı galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Zaman zaman sıkıntılarda yaşadık. Her şeye rağmen Trabzonspor’da çalışmaktan çok mutluyum. Futbol oynarken de çok heyecanlanırdım buraya gelirken çünkü Trabzonspor Anadolu’dan çıkmış, büyüklerle yarışmış, çok iyi yerlere gelmiş ve şampiyonluklar yaşamış bir takım. O yüzden burada bulunmak benim adıma çok güzel. Keşke sezon başı gelip başlamak çok farklı olurdu. O da bizim şanssızlığımız. Gelenlerin kendi takımını yaptıktan sonra başarılı olacağına inanıyorum. Ben ve ekibimi buradaki sıkıntılara rağmen güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızda güzel bitirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle maçı kopardıklarını belirten Çalımbay, “3 tane gol bulduk ve iyi bir şekilde bitirdik. Bütün camiaya çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor’da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı

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