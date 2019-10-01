Rıza Çalımbay: VAR'ı kullanamıyorlarsa kaldırsınlar

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen hata yaptıklarını savundu.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının son haftalarda hakem hatalarına maruz kaldığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, ligde oynadığı karşılaşmalarda hakem hataları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ileri süren Çalımbay, "Haftalardır hakemlerin hatasından sıkıntı yaşıyoruz. Çaykur Rizespor maçında 2 penaltımız verilmedi. Ardından Trabzonspor maçında bize yapılan faule hakem hiç bakmadı bile. O faulün dönüşünde aleyhimize penaltı oldu. Ardından Aytemiz Alanyaspor maçında hem penaltımız hem de golümüz verilmedi." şeklinde konuştu.

"VAR sistemine rağmen hakemlerin hata yapmasına anlam veremiyorum" diyen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Ligde çok yanlış penaltı kararları veriliyor. VAR sistemi diye bir şey var. Örneğin bizim maçta pozisyon bir bitsin, ardından VAR'dan kontrol et ve sonra güzelce karar ver. Bütün hakem arkadaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlamışlar. Hakemler, VAR'a rağmen hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. Rakip takımlardan hiç çekinmiyoruz, her türlü önlemimizi alıyoruz ama hakemlere önlem alamıyoruz. VAR sistemi hakemler açısından mükemmel bir şey. İstediğin zaman gidebiliyorsun ama VAR'ı kullanamıyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar. Bu hataları üç büyüklerden birine yapsalardı, o zaman görürdük o hakem arkadaşları. VAR'a bakmadan bir tane karar veremezler, mümkün değil. Ancak Anadolu takımlarını es geçiyorlar. Bunlar üzücü şeyler. Bizim de canımız yanıyor."