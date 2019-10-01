SPOR

Rıza Çalımbay: VAR'ı kullanamıyorlarsa kaldırsınlar

SİVASSPOR HABERLERİ  | 01.10.2019 22:32 | Son Güncelleme

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR sisteminde hakemlerin hata yapmaması gerektiğini kaydederek, "Hakemlerimiz VAR’ı kullanamıyor. Kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar" dedi.

Rıza Çalımbay: VAR'ı kullanamıyorlarsa kaldırsınlar

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen hata yaptıklarını savundu.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının son haftalarda hakem hatalarına maruz kaldığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, ligde oynadığı karşılaşmalarda hakem hataları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ileri süren Çalımbay, "Haftalardır hakemlerin hatasından sıkıntı yaşıyoruz. Çaykur Rizespor maçında 2 penaltımız verilmedi. Ardından Trabzonspor maçında bize yapılan faule hakem hiç bakmadı bile. O faulün dönüşünde aleyhimize penaltı oldu. Ardından Aytemiz Alanyaspor maçında hem penaltımız hem de golümüz verilmedi." şeklinde konuştu.

"VAR sistemine rağmen hakemlerin hata yapmasına anlam veremiyorum" diyen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Ligde çok yanlış penaltı kararları veriliyor. VAR sistemi diye bir şey var. Örneğin bizim maçta pozisyon bir bitsin, ardından VAR'dan kontrol et ve sonra güzelce karar ver. Bütün hakem arkadaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlamışlar. Hakemler, VAR'a rağmen hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. Rakip takımlardan hiç çekinmiyoruz, her türlü önlemimizi alıyoruz ama hakemlere önlem alamıyoruz. VAR sistemi hakemler açısından mükemmel bir şey. İstediğin zaman gidebiliyorsun ama VAR'ı kullanamıyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar. Bu hataları üç büyüklerden birine yapsalardı, o zaman görürdük o hakem arkadaşları. VAR'a bakmadan bir tane karar veremezler, mümkün değil. Ancak Anadolu takımlarını es geçiyorlar. Bunlar üzücü şeyler. Bizim de canımız yanıyor."

"YAZIK DEĞİL Mİ BİZİM GİDEN PUANLARIMIZA?"

Sivasspor'un hakemlere karşı hep saygılı olmaya çalışan bir takım olduğuna işaret eden Çalımbay, aynı saygıyı hakemlerden de beklediklerini dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını yineleyen Çalımbay, bu puanlara ileriki haftalarda çok ihtiyaç duyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bence VAR'ı kaldırsınlar, yapamıyorlar. Önce çizgi hakemliği vardı. Onda da bir sürü yanlışlar, çok sıkıntılar yaşamıştık. Hakemlik camiasına zarar veriyor, oyuncuları agresif yapıyorlar. Oyuncular itiraz ediyor, bu kez kart gösteriyorlar. Bir de kendilerine kart göstersinler. Bir kırmızı kart da onlar görsün, 3-4 hafta, hatta 10 hafta görev yapmasınlar. Yazık günah. Birazcık dikkat edecekler. VAR sistemi dünyanın en güzel şeyi. Gidiyorsun, seyrediyorsun ve karar veriyorsun. Yazık değil mi bizim giden puanlarımıza? Hakemler bir de haklıymış gibi eline geçen kartı oyunculara gösteriyor. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Biraz da psikolojik olarak bakmak gerekiyor. Bazen oyuncuları idare etmek gerekiyor. O haksızlığı gördüğü zaman oyuncu öyle sakin duramaz ki."

"BÜTÜN AMACIMIZ BU MAÇI KAZANMAK"

Ligin 7. haftasında konuk edecekleri MKE Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Çalımbay, "İçerideki bütün maçlarımızda inanılmaz derecede mücadele edip, kazanmaya çalışıyoruz. En büyük gücümüz taraftarımız. Bütün amacımız bu maçı kazanmak. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sonra milli maç arasını çok iyi değerlendirip, futbolcularımızın eksiklerini gidermek istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçları da başlayacak. Bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak." şeklinde konuştu.

ANTRENMAN

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım ile Barış Yardımcı takımdan ayrı sahada, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka ise salonda çalıştı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Süper Lig'in en erken golünü attıSüper Lig'in en erken golünü attı
Mecnun Otyakmaz'dan hakem yorumuMecnun Otyakmaz'dan hakem yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

PSG G.Saray'ı dağıttı! İlk maçta şok yenilgi

PSG G.Saray'ı dağıttı! İlk maçta şok yenilgi

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç itirafı

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç itirafı

Ünlü futbolcu Twitter'dan takım arıyor

Ünlü futbolcu Twitter'dan takım arıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Çalımbay: VAR'ı kullanamıyorlarsa kaldırsınlar

Şok talep! 'VAR'ı kaldırsınlar'

Süper Lig’in en erken golü Fernando’dan

Süper Lig'in en erken golünü attı

Mecnun Otyakmaz'dan hakem yorumu

Mecnun Otyakmaz'dan hakem yorumu

Sivasspor’un Alanya kafilesi belli oldu

Sivasspor’un Alanya kafilesi belli oldu

Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

'Alanyaspor maçı zor geçecek'

Sivasspor'da Emre Kılınç en az 2 hafta yok

Sivas'ta Emre Kılınç şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.