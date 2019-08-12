SPOR

Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çalışmalarını, aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle sürdürüyor.

Rıza Kayaalp 4 güreşçiyle şampiyonaya hazırlanıyor

Avrupa ve dünya şampiyonu grekoromen güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Şampiyonası'na aralarında Kırkpınar başpehlivanının da bulunduğu 4 güreşçiyle aynı anda antrenman yaparak hazırlanıyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül'de düzenlenecek şampiyonaya Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takım antrenörü Salih Bora gözetiminde hazırlanan Kayaalp, yorucu bir antrenman temposu geçiriyor

Günde çift antrenman yapan şampiyon güreşçiye, Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Rıza Kaya ile güreşçiler Doğan Yılmaz, Emin Öztürk ve Osman Yıldırım eşlik ediyor. Antrenman süresince Rıza Kayaalp, dört güreşçiyle aynı anda mücadele ediyor.

KAYAALP: SALDIRGAN BİR GÜREŞ YAPISINA SAHİBİM

Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, 4 güreşçiyle aynı anda çalışmasınını şöyle anlattı:

"Saldırgan bir güreş yapısına sahibim. Yeteneğim o şekilde. Maçlarda rakiplerime saldırarak, onları pasif düşürüp, yorup, öyle yeniyorum. Onu yapabilmek için 3-4 kişiyle çalışmak zorunda kalıyorum. Benim için iyi oluyor. Yorucu geçiyor ama gerçekten de beni güçlendiriyor. Aynı anda 3-4 kişiyle çalışınca rakiplerime karşı da büyük bir avantaj sağlamış oluyorum. Burada çok zorlansam da gelişeceğimi, şampiyonada bana faydası olduğunu düşündüğüm için sabrediyorum. Önemli olan en iyi şekilde güçlenmek. Hedefim, bu ülkeyi en iyi şekilde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda temsil edebilmek. Bunun için de bütün zorluklara katlanırım. Sıkıntı yok."

Yer güreşine önem verdiklerini söyleyen Rıza, "Grekoromende oyunlar genelde yer güreşinde çıkıyor. Rakibimizi pasifize edip, yerde işi bitirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde" ifadelerini kullandı.

Antrenmanların çok uzun sürmediğini dile getiren Rıza Kayaalp, "Yarım saat, 45 dakika sürüyor ama yorucu geçiyor. Ayakta teknik ve yerde güreş şeklinde geçiyor. O da bize fazlasıyla yetiyor. Bir sonraki güne kendimizi zor toparlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH DÖRDÜNCÜ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA NASİP OLUR"

Milli güreşçi Rıza, dördüncü dünya şampiyonluğu için mindere çıkacağını vurgulayarak, "İnşallah dördüncü dünya şampiyonluğu da nasip olur. Ülkeme yeni bir dünya şampiyonluğu daha kazandırma umuduyla yola çıkacağız" diye konuştu.

Daha sonra da rahat bir şekilde olimpiyatlara hazırlanmak istediğini belirten Rıza, amacının kazanılan başarıları koruyabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Rogers Kupası Nadal'ınRogers Kupası Nadal'ın
Serena çekildi, şampiyonluğu verdiSerena çekildi, şampiyonluğu verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp Kazakistan dünya şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Milli yıldız imzayı attı! Açıklandı

Milli yıldız imzayı attı! Açıklandı

Ribery son talibi Fiorentina

Ribery son talibi Fiorentina

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Mihriban, ikinci kez Avrupa Şampiyonu olmak istiyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rogers Kupası Nadal'ın

Rogers Kupası Nadal'ın

Serena Williams çekildi, Bianca Andreescu Rogers Kupası'nda şampiyon oldu

Serena çekildi, şampiyonluğu verdi

MotoGP Avusturya Grand Prix'ini Andrea Dovizioso kazandı

Avusturya'da zafer Dovizioso'nun

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajı

Spor camiasından Kurban Bayramı mesajı

KEMPO Federasyonu'na yeni atamalar yapıldı

KEMPO Federasyonu'na yeni atamalar yapıldı

Hayallerinin peşinden İtalya'ya gidiyor

Hayallerinin peşinden İtalya'ya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.