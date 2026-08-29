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Rafael Leao Milan'a veda etti! Galatasaray'dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Milan ile bonuslarla birlikte 45 milyon Euro karşılığında anlaşırken, Portekizli yıldızın bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Rafael Leao Milan'a veda etti! Galatasaray'dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında önemli bir hamle daha yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir gündeminde bulunan Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.

45 MİLYON EUROYA ANLAŞMA

Rafael Leao Milan a veda etti! Galatasaray dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek 1

Galatasaray, Rafael Leao transferini tamamlamak için Milan ile uzun süren pazarlıklar gerçekleştirdi. İtalyan ekibinin başlangıçta 60 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedeli, görüşmeler sonucunda 50 milyon Euro seviyesine çekildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, pazarlıkların ardından bonuslarla birlikte toplam 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Leao ile daha önce kişisel şartlarda el sıkışan Galatasaray'ın süreci, Aston Villa'nın son anda devreye girmesi nedeniyle uzadı.

MİLAN'A VEDA ETTİ

Rafael Leao Milan a veda etti! Galatasaray dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek 2

Milan'da yedi sezon geçiren Rafael Leao, transfer öncesinde kulübüne veda etti. Portekizli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi." ifadelerini kullandı.

KAVUKCU İTALYA'DA

Rafael Leao Milan a veda etti! Galatasaray dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek 3

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Kavukcu'nun temasları sonrası taraflar arasında anlaşma sağlanırken, sarı-kırmızılılar transferin son aşamasına geldi.

GÖZTEPE MAÇINDA SÜRPRİZ

Rafael Leao Milan a veda etti! Galatasaray dan beklenmedik hamle: Taraftar şaşkına dönecek 4

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni yıldızını bugün İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Leao'nun yıllık 12 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

Portekizli yıldızın, Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etmesi ve yeni takımını ilk kez yerinde izlemesi bekleniyor.

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