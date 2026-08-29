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Eski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş'ta yıldız isimle ayrılık yakın

Rangers, Beşiktaş'ın sezon başındaki dikkat çeken isimlerinden Vaclav Cerny için yeniden harekete geçti. İskoç ekibi 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanırken, siyah-beyazlılar 10 milyon euro talep ediyor. Beşiktaş, Cerny'nin ayrılığına karşılık Dodi Lukebakio'yu gündemine aldı.

Eski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş'ta yıldız isimle ayrılık yakın
Cevdet Berker İşleyen
Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili transfer hareketliliği yeniden gündeme geldi. İskoç temsilcisi Rangers, daha önce kadrosunda yer alan Çek futbolcuyu tekrar renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

RANGERS'TAN YENİ HAMLE

Eski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş ta yıldız isimle ayrılık yakın 1

Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre Rangers ile Beşiktaş arasında Vaclav Cerny için bir kez daha temas kuruldu. İskoç ekibinin siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak 8 milyon avroluk bir teklif sunabileceğini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun bonservisi için 10 milyon avro talep ettiği ve görüşmelerin bu rakamlar üzerinden devam ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI HAZIR

Siyah-beyazlılar, Cerny'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Yönetimin, Benfica forması giyen Dodi Lukebakio'yu olası bir ayrılığın ardından kadroya katmak istediği öğrenildi.

Eski takımı ısrarla geri istiyor! Beşiktaş ta yıldız isimle ayrılık yakın 2

SEZONA ETKİLİ BAŞLADI

Bu sezon Beşiktaş'ın dikkat çeken oyuncularından biri olan Vaclav Cerny, performansıyla öne çıktı. Çek futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Bu performansıyla takımın hücum hattına önemli katkı sağlayan deneyimli oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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