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Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, finale çıktı.

Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarı final maçına çıkan Rıza Kayaalp, Estonyalı rakibi Heiki Nabi'yi 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Son Dünya Şampiyonası'nda yenildiği Nabi'den rövanşı alan Rıza Kayaalp, yarın finalde Gürcü sporcu Iakobi Kajaia ile karşılaşacak.

Rıza Kayaalp, yarın altın madalya kazanması durumunda 9. kez Avrupa şampiyonu olacak ve "Asrın güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'yı geride bırakacak. Rıza Kayaalp, kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.

FATİH CENGİZ BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK
Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Türkiye'yi temsil eden Fatih Cengiz, yarı finalde Rus Roman Vlasov'a yenildi. Milli sporcu, şampiyonada yarın bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak.

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rıza kayaalp avrupa güreş şampiyonası

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