Rıza Kayaalp'in hedefi altın madalya

Güreş milli takımıyla Bolu'da kamp yapan Rıza Kayaalp, yoğun bir tempoyla günde çift antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor.

Kayaalp, AA muhabirine, sıkı bir antrenman programıyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık 21 yıldır güreşle uğraştığını dile getiren Kayaalp, "21 yıllık bir hayalim var. Bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de üzerime düşen ne varsa onu yapmaya çalışıyorum" dedi.

Kayaalp, güreşe başladığı yıllarda madalya kazanan sporcuları kendisine örnek aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Üst üste madalya almış ağabeylerimizin Avrupa ve dünya şampiyonluklarını sayardım. 'Bir gün ben de bunu başarabilecek miyim ?' diye hayal kurardım. Allah bize daha fazlasını nasip etti. 4 dünya şampiyonluğu ve 10 Avrupa şampiyonluğu kazanmak gibi de kırılması zor bir başarıyı elde ettim.

Yapmam gereken; bunları taçlandırmak. Olimpiyat şampiyonluğum eksik. İkinci ve üçüncülüğüm var. Olimpiyatlarda da şampiyon olursam 3 madalyalı 2 sporcudan biri olacağım. İnşallah o da altın madalya olur da bir tarih yazmış oluruz. Nasıl 10 kez Avrupa şampiyonu olduysak inşallah olimpiyat şampiyonluğu da gelir diye ümit ediyorum."