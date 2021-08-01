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Rıza Kayaalp yarı finalde

01.08.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alman rakibini yenerek yarı finale kalmaya hak kazandı.

Rıza Kayaalp yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp yarı finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

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Tokyo
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