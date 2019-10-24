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Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı Milli güreşçiler, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Dünya Askeri Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 yenerek kürsünün en üst basamağında yer almaya hak kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Dünya Askeri Oyunları rıza kayaalp Türkiye Güreş Federasyonu

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