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Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu'na 6222’den ceza geliyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Göztepe’nin yeni stadyumundaki Beşiktaş ile oynanan açılış maçı öncesinde sahaya giren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu’na 6222 sayılı spor kanundan ceza geleceği ifade edildi.

Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu'na 6222’den ceza geliyor

Göztepe, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde'ki ilk maç öncesi
taraftarlar saatler öncesinde stadyumu doldurdu. Maçın başlamasına 15 dakika kala sahaya ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu atladı.

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6222'DEN CEZA GELİYOR

Sahanın ortasına gelen ikili taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık 5 dakikada sahada kalan ikili tribünlere geri döndü. Ancak izinsiz bir şekilde sahaya atladığı belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu’ndan işlem yapılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
rıza kocaoğlu Göztepe İsmail Kocaoğlu

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