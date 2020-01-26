Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu'na 6222’den ceza geliyor

Göztepe, yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezinde'ki ilk maç öncesi

taraftarlar saatler öncesinde stadyumu doldurdu. Maçın başlamasına 15 dakika kala sahaya ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu ve babası Göztepe eski amigosu İsmail Kocaoğlu atladı.

6222'DEN CEZA GELİYOR

Sahanın ortasına gelen ikili taraftarlara üçlü çektirdi. Yaklaşık 5 dakikada sahada kalan ikili tribünlere geri döndü. Ancak izinsiz bir şekilde sahaya atladığı belirtilen ikiliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu’ndan işlem yapılacağı öğrenildi.



